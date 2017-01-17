路透基点：天津现代集团正筹办23亿元人民币五年期贷款--TRLPC

路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，地产开发商天津现代集团有限公司正在寻求一笔23亿元人民币(3.3亿美元)境内融资。

恒生银行担任这笔五年期分期偿还贷款的牵头行兼簿记行。贷款案于12月末进入一般联贷阶段。

贷款分为14.85亿元和8.15亿元两部分，分别用于现有债务的再融资和运营资本。利率为中国人民银行基准利率的110%。

银行受邀分三个层级参贷：承贷5亿元或以上的银行享牵头行头衔，前端费100个基点；承贷3-4.99亿元的银行享主办行头衔，前端费75个基点；承贷低于3亿元的银行享安排行头衔，前端费50个基点。

借款人为天津现代城开发有限公司，该公司是天津现代城项目的开发商。天津现代城是集超大型国际购物中心、豪华五星级酒店、精装酒店式公寓、甲级写字楼于一体的城市商业综合体。