路透基点：天津现代集团正筹办23亿元人民币五年期贷款--TRLPC

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，地产开发商天津现代集团有限公司正在寻求一笔23亿元人民币(3.3亿美元)境内融资。
恒生银行担任这笔五年期分期偿还贷款的牵头行兼簿记行。贷款案于12月末进入一般联贷阶段。
贷款分为14.85亿元和8.15亿元两部分，分别用于现有债务的再融资和运营资本。利率为中国人民银行基准利率的110%。
银行受邀分三个层级参贷：承贷5亿元或以上的银行享牵头行头衔，前端费100个基点；承贷3-4.99亿元的银行享主办行头衔，前端费75个基点；承贷低于3亿元的银行享安排行头衔，前端费50个基点。
借款人为天津现代城开发有限公司，该公司是天津现代城项目的开发商。天津现代城是集超大型国际购物中心、豪华五星级酒店、精装酒店式公寓、甲级写字楼于一体的城市商业综合体。
该项目作为贷款的抵押品，借款人的母公司天津现代集团为担保人。(完) (编译 王兴亚；审校 汪红英)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。