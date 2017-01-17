路透基点：台湾国巨股份启动90亿台币循环信贷案--TRLPC

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任该交易的牵头行兼簿记行。贷款利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%。
承贷15亿台币或以上，以及承贷10-14亿台币，均可获得牵头行头衔，前端费分别为12基点或10基点。承贷5-9.99亿台币，可获主办行头衔，前端费为8个基点。承贷2-4.99亿台币，可获经理行头衔，前端费为5个基点。
银行回复截止期到2月24日。
借款人的土地和工厂将作为抵押品。
贷款资金的大部分将用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款再融资，剩余资金将用于运营资本。兆丰国际商业银行亦是2013年贷款的牵头行，利率为二级市场商票利率加码65个基点，税前保底利率为1.5%。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。