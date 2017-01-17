路透基点：台湾国巨股份启动90亿台币循环信贷案--TRLPC

路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。

兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任该交易的牵头行兼簿记行。贷款利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%。

承贷15亿台币或以上，以及承贷10-14亿台币，均可获得牵头行头衔，前端费分别为12基点或10基点。承贷5-9.99亿台币，可获主办行头衔，前端费为8个基点。承贷2-4.99亿台币，可获经理行头衔，前端费为5个基点。

银行回复截止期到2月24日。

借款人的土地和工厂将作为抵押品。