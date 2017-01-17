国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑

“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。

“随着美国原油牢牢处在每桶50美元上方，我们看到了供需面的反应，这推动产量增长。西德克萨斯中质油和布兰特原油价差扩大也表明，推高美国油价是合理的，”他对路透表示。

“但潜在的供应过剩表明，现在不是购买石油的合适时机。”

交易员表示，来自沙特的消息给市场带来部分支撑。之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周一在一次行业活动中称，“很多国家实际上的减产幅度比承诺的还要多...我对减产的影响抱有信心...头两周的减产情况让我备受鼓舞。”

但分析师表示，通过减少供应来支撑油价的举措可能会弄巧成拙。

AB Bernstein周二称，减产以及由此带来的油价上涨，可能会打击石油需求。

“油价每上升10美元/桶，石油需求将会下降10个基点。虽然市场普遍预计2017年石油需求将增长130万桶/日，但我们认为随着中国和印度的需求增长开始放缓，今年需求增长面临下行风险，”Bernstein说。(完)

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