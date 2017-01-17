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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 14:16 BJT

澳洲股市：收低，银行股领跌

媒体报导称，这些优先事项将包括退出欧盟单一市场，和重获英国边境的完全控制权。这加剧了对英国“硬退欧”的担忧。

澳洲四大银行跌幅居前，澳洲国民银行 最多下挫1.8%至近三周低点。

铁矿石价格脱离三年高点，打压权重股South32 和Fortescue Metals Group ，分别重挫3.7%和3.9%。

矿业巨擘力拓 一度大跌1.3%，尽管公司发布的财报符合预期。

黄金价格上涨，带动金矿商Newcrest Mining 逆势上扬1.7%。(完)
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