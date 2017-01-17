《中国新债预测》三年新发国债利率均值2.77%，七年续发国债均值3.14%

* 招标品种：财政部三年新发和七年续发国债

* 招标金额：各200亿元人民币

* 招标时间: 周三(18日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间：2.73%-2.85%；3.11%-3.20%

* 预测均值: 2.77%、3.14%(按各家机构预测值平均)

路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。

“配置户参与的不多，买得不积极，（年初以来）不管是金融债还是国债，投标倍数很少超过3倍的，可能还是负债端成本不太稳定的关系吧，”上海一银行交易员称。

国开行上午招标的一年新发债和五年、10年期增发债，中标利率/收益率分别为3.20%、3.7187%和3.8205%，此前市场预测均值3.15%、3.70%和3.79%；三期债投标倍数依次为2.45倍、2.61倍和2.82倍。

中债国债到期收益率曲线 中，三年和七年期收益率分别为2.7933%和3.1226%。据交易员透露，明日续发的七年标的券160025券今日成交在3.14%附近。

明日招标两期债中，三年期为今年第二期新发记账式附息国债；七年期品种为2016年第25期记账式附息国债 的第二次续发，票面利率2.79%。两期债全部采用竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

上述两期债均采用混合式招标方式，标的为利率或价格。具体招标时间为1月18日上午10:35-11:35。三年新发国债1月19日开始计息，招标结束至1月19日进行分销，1月23日起上市交易。

七年续发国债招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至1月19日进行分销，1月23日起与之前发行的同期国债合并上市交易。