《中国新债预测》三年新发国债利率均值2.77%，七年续发国债均值3.14%

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
* 招标品种：财政部三年新发和七年续发国债
* 招标金额：各200亿元人民币
* 招标时间: 周三(18日)10:35-11:35
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测区间：2.73%-2.85%；3.11%-3.20%
* 预测均值: 2.77%、3.14%(按各家机构预测值平均)
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
“配置户参与的不多，买得不积极，（年初以来）不管是金融债还是国债，投标倍数很少超过3倍的，可能还是负债端成本不太稳定的关系吧，”上海一银行交易员称。
国开行上午招标的一年新发债和五年、10年期增发债，中标利率/收益率分别为3.20%、3.7187%和3.8205%，此前市场预测均值3.15%、3.70%和3.79%；三期债投标倍数依次为2.45倍、2.61倍和2.82倍。
中债国债到期收益率曲线 中，三年和七年期收益率分别为2.7933%和3.1226%。据交易员透露，明日续发的七年标的券160025券今日成交在3.14%附近。
明日招标两期债中，三年期为今年第二期新发记账式附息国债；七年期品种为2016年第25期记账式附息国债 的第二次续发，票面利率2.79%。两期债全部采用竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
上述两期债均采用混合式招标方式，标的为利率或价格。具体招标时间为1月18日上午10:35-11:35。三年新发国债1月19日开始计息，招标结束至1月19日进行分销，1月23日起上市交易。
七年续发国债招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至1月19日进行分销，1月23日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。两期国债发行手续费分别为承销面值的0.05%和0.1%。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。