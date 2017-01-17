《汇市简讯》伦敦盘初：美元和美国公债收益率在亚洲时段下滑

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
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* 英镑/美元涨0.61%，美元/日圆跌0.63%，欧元/美元涨0.46%，澳元/美元涨0.58%
* 美元/韩元跌0.66%，美元/离岸人民币跌0.26%，美元/在岸人民币下滑0.24%，美元/坡元跌0.49%
* 日经指数跌1.48%，中国股市沪综指涨0.06%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.35%，美国原油期货跌0.1%，美国指标公债收益率报2.35%
* 特雷莎梅将表示英国拟脱离欧盟单一市场与关税联盟
* 中国国家主席首秀达沃斯论坛，将倡导全球化
(完)
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全部现汇报价 (编译 白云; 审校 明显)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。