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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 14:33 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元和美国公债收益率在亚洲时段下滑

0620GMT

* 英镑/美元涨0.61%，美元/日圆跌0.63%，欧元/美元涨0.46%，澳元/美元涨0.58%

* 美元/韩元跌0.66%，美元/离岸人民币跌0.26%，美元/在岸人民币下滑0.24%，美元/坡元跌0.49%

* 日经指数跌1.48%，中国股市沪综指涨0.06%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.35%，美国原油期货跌0.1%，美国指标公债收益率报2.35%

* 特雷莎梅将表示英国拟脱离欧盟单一市场与关税联盟

* 中国国家主席首秀达沃斯论坛，将倡导全球化

(完)

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