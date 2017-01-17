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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 14:34 BJT

日本股市：受日圆走强影响收低并触及近六周低点，本田股价挫跌

本田汽车 跌2.7%，此前该公司称，上月末发生一辆飞度(Fit)紧凑型多用途车乘客侧安全气囊破裂事件，司机因此受轻伤。

投资者还等待英国首相特雷莎梅晚些时候的讲话，以及周五美国总统当选人特朗普的宣誓就职仪式。

东证股价指数 跌1.4%至1,509.10点，JPX-日经400指数 跌1.5%至13,516.30点。(完)
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