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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 14:36 BJT

《图表新闻》亚洲债市12月资金继续外流，但流出规模大幅下降

路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。

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背景：

今年料有更多资金流出亚洲市场，分析师称，因有关美国加快升息的预期升温。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张荻)
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