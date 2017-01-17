全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
根据英国首相特雷莎梅办公室发布的信息，她将在周二的演讲中列出12项退欧协商优先考虑事项，她将表示英国不会寻求达成“半留半退”的退欧协议。
“特雷莎梅周二将发表讲话，以及欧洲央行周四召开会议之后，汇市将有更大不确定性...我们认为金价仍有更大上涨空间，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。
市场还将关注周五就职之后的特朗普及其美国经济计划。
在达沃斯参加世界经济论坛的顶级经济学家表示，美国与中国之间可能爆发贸易战与美元走强，成为全球经济亮丽前景面临的重大威胁。
现货银 周二涨1%至每盎司16.94美元。
现货铂金 涨0.8%至988.35美元，现货钯金 持坚，报744.65美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/王颖；审校 蔡美珍/于春红)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。