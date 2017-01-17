全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘

“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。

根据英国首相特雷莎梅办公室发布的信息，她将在周二的演讲中列出12项退欧协商优先考虑事项，她将表示英国不会寻求达成“半留半退”的退欧协议。

“特雷莎梅周二将发表讲话，以及欧洲央行周四召开会议之后，汇市将有更大不确定性...我们认为金价仍有更大上涨空间，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。

市场还将关注周五就职之后的特朗普及其美国经济计划。

在达沃斯参加世界经济论坛的顶级经济学家表示，美国与中国之间可能爆发贸易战与美元走强，成为全球经济亮丽前景面临的重大威胁。

现货银 周二涨1%至每盎司16.94美元。

现货铂金 涨0.8%至988.35美元，现货钯金 持坚，报744.65美元。(完)

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