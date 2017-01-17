版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 14:50 BJT

新兴汇市：多数亚币走高，焦点转向英首相围绕退欧的讲话

亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            113.41    114.17   +0.67   +3.23    117.07
    坡元            1.4229    1.4300   +0.50   +1.83    1.4490
    台币          31.608    31.702   +0.30   +2.12    32.279
    韩元           1172.97   1182.10   +0.78   +2.96   1207.70
    泰铢             35.34     35.44   +0.28   +1.30     35.80
    菲律宾披索       49.88     49.86   -0.03   -0.31     49.72
    印尼卢比      13347.00  13363.00   +0.12   +0.92  13470.00
    印度卢比       68.05     68.09   +0.06   -0.19     67.92
    马币            4.4635    4.4640   +0.01   +0.47    4.4845
    人民币          6.8835    6.9005   +0.25   +0.92    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 白云/杜明霞/刘秀红；审校 王洋/艾茂林/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐