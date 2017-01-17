新兴汇市：多数亚币走高，焦点转向英首相围绕退欧的讲话

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.00 印度卢比 68.05 68.09 +0.06 -0.19 67.92 马币 4.4635 4.4640 +0.01 +0.47 4.4845 人民币 6.8835 6.9005 +0.25 +0.92 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/杜明霞/刘秀红；审校 王洋/艾茂林/王兴亚)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。