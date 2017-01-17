台湾证券：期交所5月中将推盘后交易平台，全天候交易可期

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透台北1月17日 - 台湾期货交易所周二表示，将于5月中旬推动盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数 及S&P 500指数 期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点，与新加坡、香港等国际性交易所同步。
期货交易所董事长刘连煜在一场记者会中称，去年台湾期货市场全年度交易量为2亿4,167万8,556口，为连续第三年交易量突破2亿口。为确保期货商资讯运作不中断，去年底打造第五代高速交易系统，尖峰处理容量每秒再升速至48,000笔。
〞全天候的交易平台很重要，期交所将更为国际化。〞他说。
期交所表示，以往各项商品均交易至下午1:45；但自2015年起，延长陆股ETF期货交易时间后，包括陆股ETF期货及选择权、汇率类商品及黄金类商品目前均交易至下午4:15；另外，去年11月上市的印度Nifty50 期货，交易时间亦至下午6:15，以涵盖标的市场交易时间。期交所现正积极规划建构盘后交易平台，于一般交易时段收盘后，开启盘后时段交易，盘后交易时间一律交易至隔日凌晨5点。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。