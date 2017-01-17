台湾证券：期交所5月中将推盘后交易平台，全天候交易可期

路透台北1月17日 - 台湾期货交易所周二表示，将于5月中旬推动盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数 及S&P 500指数 期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点，与新加坡、香港等国际性交易所同步。

期货交易所董事长刘连煜在一场记者会中称，去年台湾期货市场全年度交易量为2亿4,167万8,556口，为连续第三年交易量突破2亿口。为确保期货商资讯运作不中断，去年底打造第五代高速交易系统，尖峰处理容量每秒再升速至48,000笔。

〞全天候的交易平台很重要，期交所将更为国际化。〞他说。

期交所表示，以往各项商品均交易至下午1:45；但自2015年起，延长陆股ETF期货交易时间后，包括陆股ETF期货及选择权、汇率类商品及黄金类商品目前均交易至下午4:15；另外，去年11月上市的印度Nifty50 期货，交易时间亦至下午6:15，以涵盖标的市场交易时间。期交所现正积极规划建构盘后交易平台，于一般交易时段收盘后，开启盘后时段交易，盘后交易时间一律交易至隔日凌晨5点。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)