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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 15:28 BJT

澳洲个股：力拓2017年获利前景亮丽，料促其提高股东回报

“我们可能将见到某种形式的资本回报，取决于年底时的大宗商品价格水平，以及他们手中有哪些再投资选项，”Arnhem资产管理公司的投资组合经理Neil Boyd-Clark说。

去年铁矿石价格超乎预期地大涨，归功于中国钢铁生产表现强于预期，但对于价格能否在2017年维持高位，大多数预测者心存质疑。

铁矿石是力拓的主营业务。继2016年飙涨81%之后，铁矿石价格过去两周上扬6%，来到每吨83美元上方。

这比2015年12月触及的纪录低位38.30美元高出一倍不止。铁矿石价格滑坡导致力拓2015年蒙受8.66亿美元亏损，被迫放弃绝不削减股票派息的政策。

汤森路透I/B/E/S预计，力拓2016年全年料实现净利46亿美元，并承诺每股派息至少1.10美元。分析师预计力拓2016年每股派息1.34美元，到2017年升到1.76美元。(完)

(编译 高琦/艾茂林; 审校 白云/王洋)
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