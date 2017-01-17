澳洲个股：力拓2017年获利前景亮丽，料促其提高股东回报

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
“我们可能将见到某种形式的资本回报，取决于年底时的大宗商品价格水平，以及他们手中有哪些再投资选项，”Arnhem资产管理公司的投资组合经理Neil Boyd-Clark说。
去年铁矿石价格超乎预期地大涨，归功于中国钢铁生产表现强于预期，但对于价格能否在2017年维持高位，大多数预测者心存质疑。
铁矿石是力拓的主营业务。继2016年飙涨81%之后，铁矿石价格过去两周上扬6%，来到每吨83美元上方。
这比2015年12月触及的纪录低位38.30美元高出一倍不止。铁矿石价格滑坡导致力拓2015年蒙受8.66亿美元亏损，被迫放弃绝不削减股票派息的政策。
汤森路透I/B/E/S预计，力拓2016年全年料实现净利46亿美元，并承诺每股派息至少1.10美元。分析师预计力拓2016年每股派息1.34美元，到2017年升到1.76美元。(完)
(编译 高琦/艾茂林; 审校 白云/王洋)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。