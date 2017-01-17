台湾债市：指标五年券106/2殖利率续收跌，空单大增引发轧空行情

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
* 指标五年券106/2殖利率连二日下跌
* 五年券发行前交易空单大增，展现轧空行情
* 106/2殖利率明日主要区间料在0.78-0.82%
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周二续收跌。交易员表示，106/2空单昨日由86.5亿大增至114亿台币，且多单进场意愿还不低，今日银行端买盘现踪，稍现轧空行情。
他们并指出，106/2期公债明日就要标售，因先前各期公债标售利率偏低于预期，因此各方认为该期公债标售利率偏低的可能性不小。
〞美债昨天（休市）没交易，我看今天殖利率下跌主要是空单大增的缘故吧。〞一位证券商交易员说。
不过也有交易员表示，部分空单是避险目的--因持有10年公债，但限于其流动性不佳，因此进场五年公债发行前交易放空避险。但因五年和10年公债走势并不相同，因此反而是避险的部位被轧空而赔钱。
〞愈避愈险，〞另一位大型银行交易员说。
对今年的债市行情，不少交易员认为，目前美国还是有升息大于预期的风险，因此公债殖利率不乏上扬机会，只不过去年11月后美债殖利率大幅上扬，目前美债走的是殖利率涨多后的拉回行情。
〞这是一个反转？还是小修正后、殖利率要持续往上？ 可能还要再看看，〞一位小型票券商交易员认为。
交易员预估，明日106/2期公债发行前交易殖利率暂看0.78-0.82%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期
5 106/2 -1.58 0.7900 0.7880-0.7979% 171.5
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交 20 105/9 没有成
交 10 105/11 1.1650% 5 105/13 没有成
交 2 106/1 0.5650% (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。