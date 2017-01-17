台湾债市：指标五年券106/2殖利率续收跌，空单大增引发轧空行情

* 指标五年券106/2殖利率连二日下跌

* 五年券发行前交易空单大增，展现轧空行情

* 106/2殖利率明日主要区间料在0.78-0.82%

路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周二续收跌。交易员表示，106/2空单昨日由86.5亿大增至114亿台币，且多单进场意愿还不低，今日银行端买盘现踪，稍现轧空行情。

他们并指出，106/2期公债明日就要标售，因先前各期公债标售利率偏低于预期，因此各方认为该期公债标售利率偏低的可能性不小。

〞美债昨天（休市）没交易，我看今天殖利率下跌主要是空单大增的缘故吧。〞一位证券商交易员说。

不过也有交易员表示，部分空单是避险目的--因持有10年公债，但限于其流动性不佳，因此进场五年公债发行前交易放空避险。但因五年和10年公债走势并不相同，因此反而是避险的部位被轧空而赔钱。

〞愈避愈险，〞另一位大型银行交易员说。

对今年的债市行情，不少交易员认为，目前美国还是有升息大于预期的风险，因此公债殖利率不乏上扬机会，只不过去年11月后美债殖利率大幅上扬，目前美债走的是殖利率涨多后的拉回行情。

〞这是一个反转？还是小修正后、殖利率要持续往上？ 可能还要再看看，〞一位小型票券商交易员认为。

交易员预估，明日106/2期公债发行前交易殖利率暂看0.78-0.82%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 106/2 -1.58 0.7900 0.7880-0.7979% 171.5

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交 20 105/9 没有成

交 10 105/11 1.1650% 5 105/13 没有成