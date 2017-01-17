汽车产业：欧洲2016年汽车销量增长6.5%--ACEA

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透法兰克福1月17日 - 根据周二出炉的行业数据，2016年12月欧洲汽车销量增长3.2%，从而带动欧洲汽车销量连续第三年增长。不过，大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 在2016年流失市场份额。
欧洲汽车工业协会(ACEA)称，12月欧盟及欧洲自由贸易联盟(EFTA)国家的新车注册量从上年同期的115.6万辆增至119.3万辆。
2016年全年，雷诺 超越Peugeot 成为欧洲第二大车企，因Kadjar运动型车(运动休旅车，SUV)等一系列新车，带动其销量增长12.1%至1,522,629辆。
大众品牌全年销量下降0.4%，但仍是欧洲最畅销的小客车品牌，整体市占率为11.4%。紧随其后的最畅销品牌是雷诺 和通用汽车旗下 的欧宝(Opel)，市占率分别为7.3%和6.6%。
去年欧洲新车注册增长6.5%至15,131,719辆。
戴姆勒 旗下的奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)销量增长13.9%。(完) (编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。