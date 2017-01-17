汽车产业：欧洲2016年汽车销量增长6.5%--ACEA

路透法兰克福1月17日 - 根据周二出炉的行业数据，2016年12月欧洲汽车销量增长3.2%，从而带动欧洲汽车销量连续第三年增长。不过，大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 在2016年流失市场份额。

欧洲汽车工业协会(ACEA)称，12月欧盟及欧洲自由贸易联盟(EFTA)国家的新车注册量从上年同期的115.6万辆增至119.3万辆。

2016年全年，雷诺 超越Peugeot 成为欧洲第二大车企，因Kadjar运动型车(运动休旅车，SUV)等一系列新车，带动其销量增长12.1%至1,522,629辆。

大众品牌全年销量下降0.4%，但仍是欧洲最畅销的小客车品牌，整体市占率为11.4%。紧随其后的最畅销品牌是雷诺 和通用汽车旗下 的欧宝(Opel)，市占率分别为7.3%和6.6%。

去年欧洲新车注册增长6.5%至15,131,719辆。

戴姆勒 旗下的奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)销量增长13.9%。(完) (编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)