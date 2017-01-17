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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 15:36 BJT

台湾证券：元大投信推连结美长期公债ETF，为集中市场首档债券ETF

路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。

元大投信表示，该档伞型基金包括美国政府20年期(以上)债券证券投资信托基金、两倍杠杆指数及反向一倍指数认可基金。这次债券ETF挂牌将让台湾证券市场与国际潮流接轨。

元大投信称，该档ETF追踪的指数编制机构为美国洲际交易所(ICE)，基础指数成分债券筛选准则除了必须为美元计价、20年期以上的美国政府债券外，仍须考量流通在外面额、票面利率等条件。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)
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