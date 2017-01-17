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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 15:34 BJT

表格：外资在韩国股市卖超85亿韩元，已连续三日卖超

路透首尔1月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资
在韩国股市卖超85亿韩元。外资已连续三天卖超韩股，期间累计净卖出3,
563万亿韩元(3.0409亿美元)的股票。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     1 月17日       -8.5           90.1          -82.8
    ^1 月16日     -239.4          184.7           40.0
     1 月13日     -108.4          163.5          -58.5
     1 月12日       31.4          -10.4          -32.1
     1 月11日      485.5          -55.1         -430.0
     1 月10日       99.6         -249.8          128.6
     1 月 9日      254.4         -457.4          193.4
     1 月 6日      171.3         -136.5          -28.8
     1 月 5日       84.1         -164.8           65.5
     1 月 4日      214.2         -358.3          127.2
     1 月 3日      171.1         -175.0          -11.2
     1 月 2日       27.4          -84.7           38.6
     12月29日      128.6         -296.6          155.9
     12月28日      126.8         -414.8          281.0
     12月27日       93.4          173.6         -258.8
    ----------------------------------------------------
    本月以来     1,182.6       -1,253.6          -50.0
    ----------------------------------------------------
    今年以来     1,182.6       -1,253.6          -50.0
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)
  
 (编译 刘秀红；审校 高琦)
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