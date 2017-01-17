企业并购：凯雷投资集团同意收购南非评级机构Global Credit Ratings

路透伦敦1月17日 - 凯雷投资集团(Carlyle Group) 一位发言人周二称，该集团已同意收购总部位于约翰内斯堡的评级机构Global Credit Ratings (GCR)。

并购条款未披露。该并购交易最早是由金融时报报导的。

凯雷在2014年为其非洲并购基金融资6.98亿美元，超过了5亿美元的目标。

凯雷管理的资产规模达1,690亿美元，该集团在去年11月同意收购泛非洲电信企业CMC Networks的多数股份。

凯雷还在去年9月同意收购在南非及邻国供应促销品和服装的Amrod的多数股份。(完) (编译 侯雪苹；审校 于春红)