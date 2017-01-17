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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 16:10 BJT

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补

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* 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限

* 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重

* 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档

* 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利

* 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归

* 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关

* 从114.50左右起有卖单，也与期权有关

(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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