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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 16:09 BJT

金属期市：伦铜连跌第二日，中国需求憧憬抑制跌势

“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”

0729GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌1.5%至每吨5,778美元，扩大上日0.7%的跌幅。

上海期交所主力期铜合约 收低1.2%，报每吨47,320元人民币。

铜市正受强势美元打压，投资者在周一铜价攀升至五周高位后了结获利。

中国需求强劲以及美国经济数据良好支撑着基本金属价格。中国海关数据周五显示，2016年中国铜进口创下495万吨的纪录高位。

LME期镍 跌0.6%，周一下挫1.8%，受印尼取消镍矿出口禁令打压。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/艾茂林; 审校 白云)
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