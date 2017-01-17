《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月17日

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠 9.61 4.01 2.70 深深宝 14.50 6.37 2.57 深华发 20.00 6.30 3.58 深赤湾 17.68 11.83 1.69 特力 50.80 10.75 5.33 飞亚达 13.50 7.43 2.05 一致药业 69.05 45.03 1.73 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.02 6.43 1.41 深南电 10.72 5.30 2.28 深纺织 13.82 6.85 2.28 方大集团 14.03 7.52 2.10 深国商 12.89 4.89 2.97 深赛格 10.36 4.70 2.49 宝石 10.09 5.73 1.99 小天鹅 32.79 23.98 1.54 粤高速 7.04 5.03 1.58 晨鸣纸业 10.90 7.84 1.57 ST珠江 10.01 5.38 2.10 美菱电器 6.60 4.39 1.70 大冷股份 10.46 5.91 2.00 粤电力 5.35 3.59 1.68 佛山照明 9.50 6.08 1.76 江铃汽车 29.38 18.56 1.79 沙隆达 13.74 6.80 2.28 苏常柴 9.10 4.74 2.17 威孚高科 22.06 17.51 1.42 古井贡酒 44.93 28.78 1.76 ST东海 13.70 6.93 2.23 长安汽车 15.19 10.73 1.60 京东方 3.16 2.30 1.55 鲁泰 11.95 9.35 1.44 本钢板材 5.27 2.72 2.19 张裕 35.01 19.79 2.00 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。