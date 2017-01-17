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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月17日

路透1月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:16时，1港元=0.88599人民币 )

    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为23.61%，低于上交易日收盘的23.90%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                      4.53            4.74        1.08
 建设银行                                      5.62            5.79        1.10
 中国银行                                      3.50            3.51        1.13
 农业银行                                      3.15            3.26        1.09
 招商银行                                     18.45           18.92        1.10
 中信银行                                      6.82            5.13        1.50
 交通银行                                      5.90            5.73        1.16
 民生银行                                      9.15            8.48        1.22
 中国人寿                                     26.16           21.15        1.40
 中国平安                                     35.98           40.10        1.01
 中国太保                                     28.88           27.55        1.18
 中信证券                                     16.26           15.88        1.16
 新华人寿                                     45.45           37.30        1.38
 海通证券                                     16.52           13.94        1.34
 华能国际                                      7.26            5.10        1.61
 大唐发电                                      3.78            2.00        2.13
 华电国际                                      5.06            3.34        1.71
 中煤能源                                      5.74            3.83        1.69
 中国神华                                     16.86           16.22        1.17
 中国石油                                      8.54            6.24        1.54
 兖州煤业                                     10.39            5.62        2.09
 中国石化                                      5.99            6.15        1.10
 上海石化                                      6.76            4.79        1.59
 中海油服                                     12.67            7.49        1.91
 仪征化纤                                      3.90            1.48        2.97
 中国铝业                                      4.65            3.40        1.54
 江西铜业                                     17.61           11.82        1.68
 洛阳钼业                                      4.00            1.99        2.27
 紫金矿业                                      3.49            2.66        1.48
 马钢股份                                      2.99            2.70        1.25
 鞍钢股份                                      5.52            5.40        1.15
 重庆钢铁                                      2.52            2.15        1.32
 海螺水泥                                     18.13           23.00        0.89
 洛阳玻璃                                     25.61            5.09        5.68
 京城机电                                      9.78            3.36        3.29
 中联重科                                      4.48            3.62        1.40
 金隅股份                                      4.22            2.74        1.74
 中国国航                                      7.48            5.25        1.61
 东方航空                                      6.88            3.70        2.10
 南方航空                                      7.25            4.34        1.89
 中国远洋                                      5.28            2.75        2.17
 中海集运                                      3.94            1.60        2.78
 中集集团                                     15.46           11.34        1.54
 中海发展                                      7.01            4.30        1.84
 宁沪高速                                      8.75            9.93        0.99
 深高速                                        8.56            6.66        1.45
 成渝高速                                      4.94            2.97        1.88
 皖通高速                                     14.31            5.87        2.75
 广深铁路                                      5.66            4.95        1.29
 中国南车                                      9.94            7.22        1.55
 中国交建                                     15.28            9.16        1.88
 中国铁建                                     11.78           10.26        1.30
 中国中铁                                      8.95            6.54        1.54
 长城汽车                                     11.12            8.05        1.56
 比亚迪                                       48.20           42.30        1.29
 广汽集团                                     24.37           10.66        2.58
 青岛啤酒                                     29.86           28.75        1.17
 白云山                                       24.09           18.92        1.44
 新华制药                                     12.69            5.58        2.57
 海信科龙                                     10.25            6.86        1.69
 南京熊猫                                     15.65            7.36        2.40
 晨鸣纸业                                     10.90            8.18        1.50
 上海医药                                     20.68           20.05        1.16
 中兴通讯                                     14.79           12.08        1.38
 东方电气                                     10.79            7.52        1.62
 潍柴动力                                     10.22           12.88        0.90
 东北电气                                      7.43            2.30        3.65
 广船国际                                     30.69           14.14        2.45
 昆明机床                                      7.29            2.62        3.14
 一拖股份                                     11.93            4.48        3.01
 北辰实业                                      4.09            2.47        1.87
 创业环保                                      8.00            3.97        2.27
 中国中冶                                      5.22            2.83        2.08
 金风科技                                     16.34           12.78        1.44
 丽珠                                         57.33           43.30        1.49
 万科                                         20.80           19.60        1.20
 郑煤机                                        7.32            4.13        2.00
 大连港                                        2.70            1.35        2.26
 山东墨龙                                      9.80            2.67        4.14
 浙江世宝                                     35.70            8.95        4.50
 复星医药                                     24.49           24.75        1.12
 光大银行                                      3.96            3.69        1.21
 东江环保                                     17.38           12.62        1.55
 上海电气                                      8.42            3.55        2.68
 广发证券                                     16.92           16.22        1.18
 华泰证券                                     18.05           14.96        1.36
 东方证券                                     15.25            7.59        2.27
 光大证券                                     15.87           12.64        1.42
 招商证券                                     16.52           11.90        1.57
       
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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