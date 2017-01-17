版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 17日 星期二 16:09 BJT

标题新闻：英国首相特雷莎梅将于周二1145GMT发表有关英国退欧计划的演说--首相办公室

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐