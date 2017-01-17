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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 16:33 BJT

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC

路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。

彰化商业银行为原始牵头行兼簿记行，台湾企银以同样的头衔加入。

该贷款案包括A部分22.5亿台币循环贷款，和B部分1.5亿台币担保贷款，利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码105个基点，税前保底利率为1.7%。

牵头行获得最高前端费15个基点。贷款由日盛国际租赁董事长和母公司日盛控股的大股东担保。

所筹资金将为2014年2月签署的22亿台币三年期贷款再融资，并用作 运营资本。已于1月12日完成签约。(完) (编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)
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