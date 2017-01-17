路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC

路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。

彰化商业银行为原始牵头行兼簿记行，台湾企银以同样的头衔加入。

该贷款案包括A部分22.5亿台币循环贷款，和B部分1.5亿台币担保贷款，利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码105个基点，税前保底利率为1.7%。

牵头行获得最高前端费15个基点。贷款由日盛国际租赁董事长和母公司日盛控股的大股东担保。