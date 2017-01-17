更新版 1-中国汇市：人民币大幅收涨，因美元回调且机构结汇盘增加

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前有很多银行包括财务公司都收到指导，被要求“爱国结汇”。 午后境内和离岸人民币均大涨，收盘后人民币升破6.87关口，一度触及6.8620创11月16日以来新高。CNH 则触及6.81关口，涨至1月6日以来新高。 全球汇市方面，英镑周二在三个月低点附近徘徊，市场担心今日稍晚英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)的讲话将表明，英国将走上舍弃欧盟单一市场准入的硬性退欧之路。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8728 6.8976 0.36% FXS> 中间价 6.8992 6.8874 -0.17% 成交额<CNYSPTVOL=C 232.26亿 216.85亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 347 日低6.9037 日高6.862 今年以来升贬幅度 -5.52% 2005年汇改以来升贬 20.42% 幅度 一年期美元/人民币 890 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8264 6.8589 一年期NDF<CNY1YNDF 7.1188 7.173 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8807；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3343、6.0694和8.3 432。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。