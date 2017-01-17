更新版 1-中国汇市：人民币大幅收涨，因美元回调且机构结汇盘增加

* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前有很多银行包括财务公司都收到指导，被要求“爱国结汇”。 午后境内和离岸人民币均大涨，收盘后人民币升破6.87关口，一度触及6.8620创11月16日以来新高。CNH 则触及6.81关口，涨至1月6日以来新高。 全球汇市方面，英镑周二在三个月低点附近徘徊，市场担心今日稍晚英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)的讲话将表明，英国将走上舍弃欧盟单一市场准入的硬性退欧之路。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8728 6.8976 0.36% FXS> 中间价 6.8992 6.8874 -0.17% 成交额<CNYSPTVOL=C 232.26亿 216.85亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 347 日低6.9037 日高6.862 今年以来升贬幅度 -5.52% 2005年汇改以来升贬 20.42% 幅度 一年期美元/人民币 890 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8264 6.8589 一年期NDF<CNY1YNDF 7.1188 7.173 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8807；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3343、6.0694和8.3 432。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)