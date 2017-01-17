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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 17:20 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币大幅收涨，因美元回调且机构结汇盘增加

* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点
    * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大
    * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲
    * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦
大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临
近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险
事件落定。
    
    他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人
民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不
续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。

    “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么
出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。”
    
    她并表示，之前有很多银行包括财务公司都收到指导，被要求“爱国结汇”。
    
    午后境内和离岸人民币均大涨，收盘后人民币升破6.87关口，一度触及6.8620创11月16日以来新高。CNH
则触及6.81关口，涨至1月6日以来新高。

    全球汇市方面，英镑周二在三个月低点附近徘徊，市场担心今日稍晚英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa
 May)的讲话将表明，英国将走上舍弃欧盟单一市场准入的硬性退欧之路。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：
    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日            升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.8728       6.8976          0.36%
               FXS>                           
   中间价             6.8992       6.8874          -0.17%
 成交额<CNYSPTVOL=C  232.26亿   216.85亿美元          
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     347      日低6.9037      日高6.862
   今年以来升贬幅度                                     -5.52%
 2005年汇改以来升贬                                     20.42%
               幅度                           
  一年期美元/人民币        890                                
               掉期                           
                                              
                                                      
 离岸人民币市场        今日         上日                      
   CNH即期            6.8264       6.8589                     
 一年期NDF<CNY1YNDF   7.1188       7.173                      
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8807；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3343、6.0694和8.3
432。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）    

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)
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