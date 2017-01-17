台湾汇市：台币收升近1角，因亚币上扬与外资流入

* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。 不过也有交易员认为，国际间变数还是不少，除今晚英国首相特雷莎梅(文翠珊，There sa May)讲话外，还有周五特朗普将上任，在相关变数厘清前，市场料保持观望。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易日 为卖超58.33亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日扩大，目前一个月美元/台币远汇 报31.384/31.435，上日收在31.60 5。 交易员预估，台币兑美元主要交易区间料在31.480-31.700。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.603 31.702 31.560-31.745 31.710 5.57 4.46 司 元太外汇经纪公 31.604 31.701 31.576-31.744 31.695 3.34 2.55 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.040 -0.025/-0.020 美元/台币六个月期 -0.205/-0.170 -0.155/-0.140 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 乔艳红)