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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 16:32 BJT

台湾汇市：台币收升近1角，因亚币上扬与外资流入

* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升
    * 关注国际变数，台币或有机会持强
    * 台币短期波动区间估在31.480-31.700

    路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币
于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 
    
    他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在
韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商
在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。   

    〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银
行交易员说。
    
    另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总
统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚
币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。
    
    〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。
    
    不过也有交易员认为，国际间变数还是不少，除今晚英国首相特雷莎梅(文翠珊，There
sa May)讲话外，还有周五特朗普将上任，在相关变数厘清前，市场料保持观望。
    
    台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易日
为卖超58.33亿台币。 
        
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日扩大，目前一个月美元/台币远汇 报31.384/31.435，上日收在31.60
5。
    
    交易员预估，台币兑美元主要交易区间料在31.480-31.700。
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价  成交量   上日成交
                       报价                                   亿美元   量／亿美
                                                                            元 
 台北外汇经纪公      31.603    31.702  31.560-31.745  31.710    5.57       4.46
 司                                                                   
 元太外汇经纪公      31.604    31.701  31.576-31.744  31.695    3.34       2.55
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.055/-0.040              -0.025/-0.020
 美元/台币六个月期        -0.205/-0.170              -0.155/-0.140
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 董永年；审校 乔艳红)
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