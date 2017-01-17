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市场报道 | 2017年 1月 17日 星期二 16:28 BJT

挪威经济：挪威财长称英国退欧和美国政治不确定性给该国经济带来风险

路透奥斯陆1月17日 - 挪威财长Siv Jensen周二在企业界会议上表示，挪威经济显示复苏迹象，但容易受到国际局势发展的冲击。

“全球存在很多不确定因素，其中包括英国退欧和美国政治走向等，挪威经济在这些风险面前较脆弱。”她说道。（完）

(编译 高琦 审校 白云)
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