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市场报道 | 2017年 1月 17日 星期二 16:41 BJT

全球贵金属：1月16日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均未公布

路透1月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓及同期全球最大
白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓情况均未在各自网站公布。
 
    以下为两支ETF的周五持仓量情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期        变动      增减
    SPDR      25,976,712.5    1月13日     25,976,712.5    1月13日      --       --
    iShares  338,356,236.2    1月13日    338,356,236.2    1月13日      --       -- (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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