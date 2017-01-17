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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 16:46 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售

0840GMT -

* 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能

* 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆

* 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘

* 据悉停止单集中于113.00下方

* 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14

* 美元/日圆一目均衡云区图：reut.rs/2jZXMTX

(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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