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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 17:02 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌，受日圆走强和获利了结拖累

美元兑日圆 下滑至113.61，触及逾五周最低，因特朗普的保护主义评论令一些投资者感到不安。

6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低5.3日圆，报每公斤299.7日圆。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨100元人民币，收于每吨21,250元人民币。盘中稍早触及21,760元人民币，为2014年1月3日以来最高。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤219.40美分，下跌2.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/刘秀红；审校 艾茂林/白云)
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