欧洲汇市：英镑小幅反弹，市场紧张等待英国首相就退欧发表演说

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
因此投资人周二有大量放空英镑的空间，但伦敦盘初交易是由美元多仓获利了结主导。
“这波(反弹)主要是美元今早走势的结果，”货币基金Millennium Global投资组合主管Richard Benson称。
“我们已全数扳回昨天早上的走势。(特雷莎梅的)这场演说已经有许多报导，所以我认为(作空英镑的)那些人发现这有危险。”
扣除去年10月“闪崩”事件不算，英镑周一创下32年低位，受特雷莎梅可能明确表态采取“硬退欧”的迹象打击。
英镑兑美元 及日圆跌幅分别深达1.5%及2.5%，兑美元触及1.1983美元，兑欧元 跌至0.8853英镑，之后稳步回升。
英镑兑美元周二伦敦早盘在1.2120美元，兑欧元在0.8787英镑。特雷莎梅将在1145GMT发表演说。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/蔡美珍；审校 张荻/于春红)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。