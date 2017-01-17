欧洲汇市：英镑小幅反弹，市场紧张等待英国首相就退欧发表演说

因此投资人周二有大量放空英镑的空间，但伦敦盘初交易是由美元多仓获利了结主导。

“这波(反弹)主要是美元今早走势的结果，”货币基金Millennium Global投资组合主管Richard Benson称。

“我们已全数扳回昨天早上的走势。(特雷莎梅的)这场演说已经有许多报导，所以我认为(作空英镑的)那些人发现这有危险。”

扣除去年10月“闪崩”事件不算，英镑周一创下32年低位，受特雷莎梅可能明确表态采取“硬退欧”的迹象打击。

英镑兑美元 及日圆跌幅分别深达1.5%及2.5%，兑美元触及1.1983美元，兑欧元 跌至0.8853英镑，之后稳步回升。

英镑兑美元周二伦敦早盘在1.2120美元，兑欧元在0.8787英镑。特雷莎梅将在1145GMT发表演说。(完)

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