香港金融：金管局基建融资促进办公室再添9个合作伙伴，总数增至63

路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。

据新闻稿，本次加入的合作伙伴分别是美联投资、美亚保险香港有限公司、荷兰汇盈投资、博枫资产管理公司、中国华能集团香港有限公司、高伟绅律师行、孖士打律师行、品诚梅森律师事务所以及国家电网公司。

金管局称，IFFO在香港举行的亚洲金融论坛中举办了两场关于基建设施投融资的推广活动，共吸引了超过600名海外及本地的行业领袖出席。

IFFO于今年7月启动时已经齐集了41个合作伙伴，去年10月新增友邦保险 、苏黎世保险 、花旗集团 等13个伙伴。 （完）

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