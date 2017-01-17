香港金融：金管局基建融资促进办公室再添9个合作伙伴，总数增至63

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
据新闻稿，本次加入的合作伙伴分别是美联投资、美亚保险香港有限公司、荷兰汇盈投资、博枫资产管理公司、中国华能集团香港有限公司、高伟绅律师行、孖士打律师行、品诚梅森律师事务所以及国家电网公司。
金管局称，IFFO在香港举行的亚洲金融论坛中举办了两场关于基建设施投融资的推广活动，共吸引了超过600名海外及本地的行业领袖出席。
IFFO于今年7月启动时已经齐集了41个合作伙伴，去年10月新增友邦保险 、苏黎世保险 、花旗集团 等13个伙伴。 （完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。