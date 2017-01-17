中国金融：国开行2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元，不良率续低于1%

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。
报导援引国开行行长郑之杰称，2016年国开行压减煤炭、钢铁行业授信，钢铁贷款余额较年初减少；发放棚改货币化安置贷款5,435亿元，并推进专项基金业务。
此外，发放扶贫贷款3,153亿元、环保和节能减排贷款2,391亿元、战略性新兴产业贷款2,368亿元。截至2016年底，支持“一带一路”项目302个，贷款余额占国开行国际业务贷款余额的35%。
国开行2015年报显示，截至2015年末，该行不良率为0.81%，为连续43个季度维持在1%以内；全年发放棚改贷款7,509亿元；截至2015年末，该行棚改贷款余额为1.31万亿元。 （完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。