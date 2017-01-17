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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 17:57 BJT

中国金融：国开行2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元，不良率续低于1%

路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。

报导援引国开行行长郑之杰称，2016年国开行压减煤炭、钢铁行业授信，钢铁贷款余额较年初减少；发放棚改货币化安置贷款5,435亿元，并推进专项基金业务。

此外，发放扶贫贷款3,153亿元、环保和节能减排贷款2,391亿元、战略性新兴产业贷款2,368亿元。截至2016年底，支持“一带一路”项目302个，贷款余额占国开行国际业务贷款余额的35%。

国开行2015年报显示，截至2015年末，该行不良率为0.81%，为连续43个季度维持在1%以内；全年发放棚改贷款7,509亿元；截至2015年末，该行棚改贷款余额为1.31万亿元。 （完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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