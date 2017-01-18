重温稿-台湾货币市场：资金充沛拆款及短票利率仍持稳，部分RP利率略下滑

* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家大型金融机构将开启新年换新钞服务，届时市场资金可能会出现变化，因此，趁近日市场资金较充沛之 际，尽量把所需资金安排妥当，才能过个好年。 本地时间 17:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.603 31.702 台湾加权股价指数<.TWII 9,354.53 9,292.33 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.250% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.173-0.380% 0.170-0.380% --两周拆款利率区间 0.350-0.350% 0.320-0.350% --三周拆款利率区间 0.190-0.420% -- **短票利率持稳** 短票方面，票券商表示，今天市场资金状况与上日一样，钱很多、很好拿，为预先做准备，这两天大都在 做跨农历年资金安排，利率大致持稳；预料下周随春节进入倒数，各银行为抢年后的票，利率或许有机会往走 低。 他们指出，目前市场资金虽然很多，惟周五起八大金融机构将提供换新钞服务，各银行必须预留库存现金 ，今天部分银行态度已略偏保守，这个时候大家都不敢轻举妄动、不敢压低利率。 〞还是要慎防市场资金出现变化，这个时候能拿(钱)还是赶快拿吧。〞一大型票券商交易员说。 今日落点在农历年前的自保短票利率承作利率主要在0.33%，上日则在0.32-0.33%，跨农历年的自保短票 利率承作利率主要在0.38%，上日则在0.36-0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.358%，区间在0.28-0.43%，成交量为133.85亿 台币；前日加权平均利率在0.391%，区间在0.34-0.43%，成交金额141.6亿台币。而上日自保60天短票成交加 权平均利率在0.389%，区间在0.30-0.42%，成交量为64.36亿台币；前日加权平均利率在0.393%，区间在0.28- 0.53%，成交金额171.63亿台币。 台湾央行周二发行780亿台币定存单，较今日到期定存单金额780亿台币，发行余额未增减。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)430.3亿台币，余日到期存单金额分别是：周三813亿、周四6,262.8亿 、周五1,135.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周二银行超额准备为566亿台币，累计超额准备为6,314亿台币、加计前期1%的 超额准备7,968亿台币。 **部分RP利率略下滑** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天市场资金依旧偏松，还没感受到春节前资金趋紧的气 氛，惟慎防春节前数日资金情况可能出现变化，例如周五(20日)起的换新钞服务，可能使市场资金略趋紧，目 前大家都不太敢在利率方面动脑筋(压低利率)，大致维持在上日水准。 〞不敢乱动(利率)啦，就怕下礼拜会有状况，总觉得有点不太寻常，担心接下来可能有隐藏版的需求出现 ，大家皮还是绷紧一点。〞一大型证券商交易员说。 但在票券商方面，交易员则指出，今天市场资金〞盛况空前〞，预估今年的应该可以过个好年，今天适度 拉低公司债利率。 〞今天钱还是很多、盛况空前啊，即使可以跨月利率还是往下压。〞一大型票券商交易员说。 近期将发行的债券有：本周五(1/20)阿布达比国民银行(National Bank of Abu Dhabi P.J.S.C.)将发行3 0年期美元计价债券，金额为8.85亿美元；另下周一(23日)分别为财政部将发行五年期公债，金额暂订300亿台 币、凯基商业银行发行30年期公司债，共2亿美元；下周二(24日)财政部将发行91天期国库券，暂订300亿台币 ，以及中国输出入银行发行金融债券，金额40亿台币。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.30-0.32%，上日亦同；而公司债附买回利率落在0. 40-0.42%，上日亦在0.40-0.42%；至于跨农历年后的公债主要成交0.30-0.33%，上日则在0.35-0.37%；公司债 则落在0.40-0.44%，上日则在0.43-0.45%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率略为下滑，参考区间在0.23-0.25%，且以0. 23%居多，上日则在0.23-0.27%；而跨农历年后公债参考利率则维持在上日的0.28-0.30%；至于公司债利率主 要成交在0.30-0.32%，上日则在0.32-0.40%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)