重温稿-《台湾新债预测》五年期公债106/2期得标利率料在0.805-0.820%

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
* 标售标的：五年期公债106/2期
* 标售时间：周三(18日)
* 标售金额：预估250亿台币
* 预测中值：0.805-0.820%
* 受访机构：10家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。
路透周二采访10家金融机构，包括四家大型银行、四家证券商及两家票券商，大区间落在0.77-0.84%。
106/2期公债发行金额预定250亿台币，将于23日发行，此期公债发行前交易殖利率的区间在0.7788-0.9400%。前次五年公债标售为105/13期，金额300亿台币，得标利率是0.6560%。台湾公债标售背景资料请见
以下为交易员观点整理：
--台债虽受美债走向牵引，但美债近期表现持稳，台债的第一季公债发行筹码也不多，这料使得资金对公债买兴提高。本期五年公债标售利率向下风险，略高于向上。
--此期公债周一空单量达到100余亿，不少避险空单进场，不过却未达成避险的目的。回补力道待观察。
--货币市场方面，央行维持市场资金宽松，1月减发且停发一年/两年期定存单，且在本月标售的国库券和公债等，投标倍数都偏高，显见市场资金买盘可能蔓延到中短期的公债，若是银行有配置资金需求，不排除进场交易力道偏大。
--若与公债附买回利率约在0.30-0.32%相较，五年公债的养券利差约50点，还算不错的水位。应能吸引部分养券买盘。
以下为各金融机构的预期区间：
金融机构 区间低位 区间高位(%)
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大型银行一 0.80 0.84
大型银行二 0.80 0.82
大型银行三 0.80 0.81
大型银行四 0.81 0.83
大型证券一 0.77 0.80
大型证券二 0.81 0.82
大型证券三 0.82 0.83
大型证券四 0.81 0.84
小型票券商一 0.79 0.81
大型票券商一 0.81 0.82
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中 值 0.805 0.82 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。