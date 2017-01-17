版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 18:24 BJT

《全球汇市》美元续跌，英镑受通胀数据激励走扬

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0666  1.0600  +0.62  +1.46  1.0513
    美元/日圆            113.15  114.18  -0.90  -3.18  116.87
    欧元/日圆         120.71  121.02  -0.26  -1.97  123.14
    美元/瑞郎            1.0046  1.0122  -0.75  -1.30  1.0178
    英镑/美元            1.2150  1.2043  +0.89  -1.51  1.2336
    美元/加元            1.3055  1.3173  -0.90  -2.79  1.3430
    美元/离岸人民币         6.8152  6.8584  -0.63  -2.26  6.9726
    澳元/美元            0.7531  0.7475  +0.75  +4.38  0.7215
    新西兰元/美元        0.7167  0.7098  +0.97  +3.26  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0713  1.0723  -0.09  -0.04  1.0717
    欧元/英镑         0.8777  0.8793  -0.18  +3.04  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.5031  9.4872  +0.17  -0.80  9.5799
    美元/挪威克朗        8.4806  8.5291  -0.57  -1.81  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 白云/侯雪苹/高琦/刘秀红；审校 艾茂林/蔡美珍/李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐