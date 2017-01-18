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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 13:20 BJT

台湾货币市场：短率随大行态度松动降利率而下滑，短票利率则持稳

* 短率下滑，大银行态度松动调降利率
    * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39%
    * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票
    * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬

     记者 罗两莎
    路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，且有部
分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降
为0.40-0.41%。
    
    他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但后天(周五)八家大型金融机构即开
始提供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今天起停止供应拆款资金，预估接下来数日
资金可能不会像这几天浮滥。
    
    〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静
〞。
    
    票券商资调人员亦称，今天市场资金很多、钱很好拿，部分大型银行已顺应市场资金状况进一步下调利率
，有资金需求者也趁着利率下调之际多准备一些钱。
     
 本地时间 13:02                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        31.519                  31.603 
 台湾加权股价指数<.TWII           9,345.17                9,354.53
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.172%                  0.171%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.172%            0.170-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.360%            0.173-0.380%
   --两周拆款利率区间                --                 0.350-0.350%
     --三周拆款利率区间         0.190-0.430%            0.190-0.420%
                                                     
    
    **短票利率大致持稳**
    
    短票方面，票券商表示，市场资金仍相当充沛，利率大致持稳，惟周五起八家大型金融机构将提供春节换
新钞服务，资金可能会略变紧，今天甚至已有两家银行暂停提供资金买票。
    
    〞钱很多，但利率没有动。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日落点在农历年前的自保短票利率承作利率同于上日，在0.33%，跨农历年的自保短票利率承作利率主
要在0.38%，上日亦同。
       
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%，区间在0.27-0.42%，成交量为63.14亿
台币；前日加权平均利率在0.358%，区间在0.28-0.43%，成交金额133.85亿台币。
    
    而在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.398%，利率区间在0.35-0.41%，成交量为37.5
9亿台币；前日加权平均利率在0.389%，区间在0.30-0.42%，成交金额64.36亿台币。       
    
    今日到期央行定存单金额813亿；发行金额稍晚公布。
    
    本周央行存单到期总额为1兆(万亿)430.3亿台币，余日到期存单金额分别是：周四6,262.8亿、周五1,135
.5亿台币。 
    
    拆款中心资料 显示，修正后周二银行超额准备为529亿台币，累计超额准备为6,307亿台币、加计前
期1%的超额准备7,961亿台币。
    
        　      
    **部分RP利率略下滑**
        
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天有投信公司开始自RP市场抽走资金，但整体资金尚属
宽松，钱还不难找；但在利率方面，部分长天期利率微幅上调1基点，而短天期利率则往降1基点。
    
    〞今天有感受到慢慢进入用钱高峰了，后天要换新钞了。〞一大型证券商交易员说；预计明天春节资金需
求就会发酵，春节前操作上还是谨慎一点。
    
    另一大型证券商交易员亦称，今天已经感受到市场资金已较昨天略紧，银行资金需求效应已开始显现。
    
    而在票券商方面，三位票券商交易员均指出，今天资金状况尚属平稳，但有寿险和投信公司陆续自RP市场
抽走资金，利率亦呈微幅波动。
    
    〞今天我们把跨月利率都往下压，主要是试水温啦，市场的反应是：回钱(抽走资金)，去寻找比较高的标
的。〞一大票券商交易员说。
     
    近期将发行的债券有：本周五(1/20)阿布达比国民银行(National Bank of Abu Dhabi P.J.S.C.)将发行3
0年期美元计价债券， 金额为8.85亿美元；至于下周分别有23日财政部将发行五年期公债共250亿台币、凯基
商业银行发行30年期公司债，共2亿美元；24日财政部将发行91天期国库券，金额暂订300亿台币，以及中国输
出入银行发行金融债券，金额40亿台币。    

    今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.32%，上日则在0.30-0.32%；而公司债附买回利率
则落在0.42%，上日在0.40-0.42%；另跨农历年后的公债主要成交0.33-0.34%，上日在0.30-0.33%；公司债则
落在0.44%，上日在0.40-0.44%。
       
    票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.23-0.24%，上日在0.23-0.25%，
且以0.23%居多；而跨农历年后公债参考利率在0.28-0.295%，上日为0.28-0.30%；至于公司债利率主要成交在
0.32-0.33%，上日在0.30-0.32%。(完)  

 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
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