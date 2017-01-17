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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 18:49 BJT

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法

周一一度触及超过三个月低点的英镑 ，0956GMT时盘旋在1.2164美元附近，特雷莎梅将在1145GMT发表演说。

AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。

菲律宾股市 收盘下跌1.6%，受金融及消费品类股拖累，这是菲律宾股市连续第五个交易日下跌，创下2016年11月以来最长连跌纪录。

“今日外资抛售3.11亿披索(625万美元)，总成交值仅55亿披索，低于均值，”Felix称。

新加坡股市 小幅收低，工业股及消费股带头下跌。Comfortdelgro Corporation Ltd 挫跌1.6%，跌幅居前。

印尼股市 连续第七个交易日收低，受消费必需品及医疗股拖低。

越南股市 逆势上涨，收高1%，由金融及消费必需品类股带头上攻。

涨跌 当日 今年以来 2016年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 360.61 0.23 +0.06 +3.16 349.57

新加坡 3012.77 -0.35 -0.01 +4.58 2880.76

马来西亚 1663.03 4.19 +0.25 +1.30 1641.73

泰国 1566.84 -4.96 -0.32 +1.55 1542.94

印尼 5266.94 -3.07 -0.06 -0.56 5296.71

菲律宾 7123.33 -115.12 -1.59 +4.13 6840.64

越南 684.71 6.77 +1.00 +2.98 664.87

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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