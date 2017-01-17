东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
周一一度触及超过三个月低点的英镑 ，0956GMT时盘旋在1.2164美元附近，特雷莎梅将在1145GMT发表演说。
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
菲律宾股市 收盘下跌1.6%，受金融及消费品类股拖累，这是菲律宾股市连续第五个交易日下跌，创下2016年11月以来最长连跌纪录。
“今日外资抛售3.11亿披索(625万美元)，总成交值仅55亿披索，低于均值，”Felix称。
新加坡股市 小幅收低，工业股及消费股带头下跌。Comfortdelgro Corporation Ltd 挫跌1.6%，跌幅居前。
印尼股市 连续第七个交易日收低，受消费必需品及医疗股拖低。
越南股市 逆势上涨，收高1%，由金融及消费必需品类股带头上攻。
涨跌 当日 今年以来 2016年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 360.61 0.23 +0.06 +3.16 349.57
新加坡 3012.77 -0.35 -0.01 +4.58 2880.76
马来西亚 1663.03 4.19 +0.25 +1.30 1641.73
泰国 1566.84 -4.96 -0.32 +1.55 1542.94
印尼 5266.94 -3.07 -0.06 -0.56 5296.71
菲律宾 7123.33 -115.12 -1.59 +4.13 6840.64
越南 684.71 6.77 +1.00 +2.98 664.87
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
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法股CAC-40指数 (编译 张明钧; 审校 于春红)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。