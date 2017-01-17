国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透新加坡1月17日 - 亚洲柴油裂解价差周二连续第二个交易日上涨，交易商表示因印尼的现货需求支撑价格。
路透数据显示，亚洲柴油较迪拜原油裂解价差小升0.03美元至每桶11.63美元。
一份招标文件显示，印尼国家石油公司(Pertamina)求购120万桶2月初船期的高硫柴油。
该公司负责供应链业务的高级副总裁Daniel Purba称，公司计划在1月进口大约120万桶柴油，因炼厂维护。
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
船运数据显示，阿联酋国家石油公司(Emirates National Oil Company，ENOC)计划在1月21日于Ruwais装运6万吨航煤。
行业消息人士称，巴林石油公司(Bapco)可能以每桶较中东报价升水1.20美元的价格，向维多出售6万吨2月8-11日船期的含硫10ppm柴油。
现货市场上有三笔柴油交易达成，无航煤交易达成。
BP以较新加坡报价平价的水平，从永顺油品购入25万桶含硫500ppm柴油，船期为2月9-13日。
维多以较新加坡2月3-9日平均报价平价的水平，从永顺油品购入15万桶含硫500ppm柴油，船期为2月4-8日。
道达尔以较新加坡2月1-7日平均报价升水0.62美元的水平，从联合石化购入15万桶含硫10ppm柴油，船期为2月4-8日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。