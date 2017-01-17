国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求

路透新加坡1月17日 - 亚洲柴油裂解价差周二连续第二个交易日上涨，交易商表示因印尼的现货需求支撑价格。

路透数据显示，亚洲柴油较迪拜原油裂解价差小升0.03美元至每桶11.63美元。

一份招标文件显示，印尼国家石油公司(Pertamina)求购120万桶2月初船期的高硫柴油。

该公司负责供应链业务的高级副总裁Daniel Purba称，公司计划在1月进口大约120万桶柴油，因炼厂维护。

Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。

船运数据显示，阿联酋国家石油公司(Emirates National Oil Company，ENOC)计划在1月21日于Ruwais装运6万吨航煤。

行业消息人士称，巴林石油公司(Bapco)可能以每桶较中东报价升水1.20美元的价格，向维多出售6万吨2月8-11日船期的含硫10ppm柴油。

现货市场上有三笔柴油交易达成，无航煤交易达成。

BP以较新加坡报价平价的水平，从永顺油品购入25万桶含硫500ppm柴油，船期为2月9-13日。

维多以较新加坡2月3-9日平均报价平价的水平，从永顺油品购入15万桶含硫500ppm柴油，船期为2月4-8日。

道达尔以较新加坡2月1-7日平均报价升水0.62美元的水平，从联合石化购入15万桶含硫10ppm柴油，船期为2月4-8日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻