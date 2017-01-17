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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 19:21 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高

路透吉隆坡1月17日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨超过1%，尾随豆油走高，同时因市场供应趋紧而受傍晚走多的人气支撑。

行业团体预估今年产出增加，但市况并未受到太大影响，交易商称这是因为市场已经消化此一因素。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。

指标4月棕榈油期货 收涨1.6%，报每吨3,159马币(708美元)。

成交量为38,068口。

“实货市场价格非常高，市场上缺货，”吉隆坡一名期货交易员称。

另一名交易员稍早表示，早盘市场受到芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走强支撑。

“其他因素都为已知，而我们尚未见到产出增加，”他称。

CBOT 3月豆油合约 上涨1%，大商所5月豆油期货 涨0.8%。

芝加哥大豆期货亦上涨，因阿根廷中部主要产区全面出现豪雨，令然担心产出受创。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 于春红)
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