投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林

路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。

美银美林1月基金经理人调查同时显示，认为美元币值高估的受访者比例升至2006年以来最高，认为欧元币值遭低估的比率则是创近14年来最高。

这份针对215名客户、管理总资产达5,470亿美元的月度调查是在1月6-12日之间进行，时点落在美国大选过后两个月，以及特朗普就任总统之前。

自从特朗普胜选之后，美国股市创下历史新高，债券价格大跌导致收益率(殖利率)升至数年高点，美元则是创下14年新高，尽管面临石油输出国组织(OPEC)减产带动的油价上扬。

不过这些所谓的“特朗普交易”自年初以来已经转淡。投资人对于特朗普政府的政策内容，以及其对于全球贸易、成长和金融市场的影响越发感到不安。

由Michael Hartnett带领的纽约美银美林全球策略小组在推特上写道，“为何持有偏高的现金？因为存在三大尾部风险，其一是贸易战/保护主义(29%)、美国政策失误(24%)、中国汇率贬值(15%)。”

上月调查最被认为是尾部风险的因素包括：担心欧盟进一步解体或银行违约(29%)，债券市场出现滞胀崩盘(26%)。

近乎半数的受访者(47%)认为，做多美元是最为热门的交易，其次是做空政府公债(11%)。

调查显示，预期成长及通胀高于趋势水准的受访者比例从12%升至17%，为五年半来最高。

当被问及美国10年期公债收益率到达何种水准将会引发股市修正时，超过半数的受访者(53%)认为是4%，有两成的受访者称是5%，16%的受访者称是3%。

指标10年期公债收益率目前报在2.35%，三年前一度达到3%水准，但已经有近六年未经常保持在该水准上方。