国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加

路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。

一名新加坡燃料油交易商表示，“那些通常抱持偏多态度的供应商，有一些一直积极抛售期货及现货。”

该名交易商称，“这向我传递的讯息是，流入的燃料油可能多到足以拖累市场走低。”

380-cst近月2月/3月跨月价差 下跌0.25美元至两个月低点每吨2美元。3月/4月跨越价差 下跌至一周低点每吨1.50美元，较上日下跌0.5美元。

另一个套利供应增加的迹象是，2月东西方价差 (新加坡180-cst及鹿特丹最高含硫3.5%驳船燃料油的离岸价格(FOB)价差)较上日下跌0.25美元至每吨26.75美元，创11月10日以来最低。

汤森路透Supply Chain and Commodities Research于1月10日公布的评估显示，1月流入东亚的整体燃料油料将触及9个月高点，约650-700万吨。

现货市场今日有三笔交易。(完)

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