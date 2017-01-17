国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强

路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。

过去一周新加坡、印度、中东和俄罗斯炼厂事故频发，起初一些交易商产生恐慌情绪，但对供应未立即造成影响后，恐慌情绪消退。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)周一称，将在48小时内重启其Ruwais西部炼厂，同时俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)重启了Tuapse炼厂受过火灾的工厂。

亚洲汽油裂解价差小幅上涨，上升1.14%至两日高位每桶11.58美元。

欧洲交易商托克(Trafigura)在新加坡现货市场上似乎扭转了地位，在前一交易日买入10万桶汽油后，今日再买入五艘、共计25万桶的92号汽油船货。

它为2月装船的这批船货支付的价格为每桶66.80至67.50美元。

1月初至1月12日托克曾大量卖出汽油，在新加坡现货市场上卖出逾65万桶92号汽油。

印尼的亚洲主要汽油进口商--国有能源企业PT Pertamina将在2017年初每月进口400万桶RON 88汽油，年底前进口数量可能将下降，因该公司转向高品位汽油。

该公司将在2017年下半年每月进口400万桶92号汽油。(完)

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