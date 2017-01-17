全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，巴拿马型运费走低

路透1月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因巴拿马型及较小船只运费走低。

整体乾散货运价指数 下跌3点，或0.32%，报922点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬41点，或2.79%，至1,509点。海岬型船舶日均获利上升153美元，报11,155美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌20点，或1.92%，报1,019点。日均获利下跌159美元，报8,134美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌3点或0.41%，至730点；灵便型船运价指数 跌4点或0.88%，报451点。(完)