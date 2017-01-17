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市场报道 | 2017年 1月 17日 星期二 22:32 BJT

美国热股：摩根士丹利季度获利翻倍，股价基本持平

路透1月17日 - 华尔街银行摩根士丹利 季度获利增加一倍，远优于预期，受美国总统大选后交易活动激增所扶助。截至12月31日的三个月，归属于普通股股东的获利升至15.1亿美元，上年同期为7.53亿美元，每股盈余(EPS)则从上年同期的0.39美元升至0.81美元。

摩根士丹利上周五收报43.81美元，周二盘初下滑0.2%，报43.72美元。(完)
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