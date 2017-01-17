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市场报道 | 2017年 1月 17日 星期二 22:43 BJT

美国股市：开盘下跌，因特朗普讲话和英国退欧存在不确定性

路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。

道琼工业指数 下跌44.73点，或0.22%，至19,841点，标准普尔500指数 下滑6.71点，或0.29%，报2,267.93点；纳斯达克指数 跌19.65点，或0.35%，至5,554.47点。(完)
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