更正-欧洲汇市：英镑势将创至少1998年来最大日涨幅，此前英首相发表退欧讲话

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
(因英文原文有误，标题和第一段更正为“至少1998年来”，非“1998年来”。)
路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
在特雷莎梅开始退欧演说时，英镑 已上涨超过1%，因备受关注的演说内容大部分已经泄漏给了媒体。在她讲话后一个小时，英镑的日内升幅扩大至2.5%，触及10日高位1.2390美元。
英镑兑欧元也上涨近2%，至0.8638英镑，交易员表示，过去几日在衍生品市场建立的英镑空头头寸普遍遭挤轧。
“特雷莎梅在讲话中列出了政府在退欧磋商的12项指导原则，这的确打消了一些对政府脱欧计划的关键疑问，她还承诺，将把脱欧最终协议提交给上下两院表决，”JPMorgan Asset Management策略师Stephanie Flanders表示。
“这看来令投资者感到安慰。”
在特雷莎梅发表讲话的过程中，英股富时100指数 延续早盘跌势，由出口和矿业股领跌。
富时100指数最新下跌1.2%，势将录得11月中来最大单日跌幅。
英国10年期公债 收益率上升约2个基点，至1.29%。
一项通过汇市期权来衡量英镑预期波动性的指标，隔夜隐含波动率从周一触及的六个月高位回落一半，至13.788%，一周波动率从约15.5%降至约11.4%。(完)
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
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