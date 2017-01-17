更正-欧洲汇市：英镑势将创至少1998年来最大日涨幅，此前英首相发表退欧讲话

(因英文原文有误，标题和第一段更正为“至少1998年来”，非“1998年来”。)

路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。

在特雷莎梅开始退欧演说时，英镑 已上涨超过1%，因备受关注的演说内容大部分已经泄漏给了媒体。在她讲话后一个小时，英镑的日内升幅扩大至2.5%，触及10日高位1.2390美元。

英镑兑欧元也上涨近2%，至0.8638英镑，交易员表示，过去几日在衍生品市场建立的英镑空头头寸普遍遭挤轧。

“特雷莎梅在讲话中列出了政府在退欧磋商的12项指导原则，这的确打消了一些对政府脱欧计划的关键疑问，她还承诺，将把脱欧最终协议提交给上下两院表决，”JPMorgan Asset Management策略师Stephanie Flanders表示。

“这看来令投资者感到安慰。”

在特雷莎梅发表讲话的过程中，英股富时100指数 延续早盘跌势，由出口和矿业股领跌。

富时100指数最新下跌1.2%，势将录得11月中来最大单日跌幅。

英国10年期公债 收益率上升约2个基点，至1.29%。