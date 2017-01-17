USDA报告：1月12日止当周美国农作物出口检验报告(表)

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透1月17日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 01/12/2017 01/05/2017 01/05/2017 01/14/20 16 初值 修正值 前值 小麦 344,436 263,295 260,555 341,042 燕麦 699 100 100 0 大麦 871 0 0 490 玉米 888,009 879,330 876,562 581,479 高粱 174,376 192,221 192,221 89,055 大豆 1,409,466 1,467,653 1,457,230 1,397,253 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 16,145,920 12,890,469 燕麦 9,998 1,100 大麦 29,656 28,380 玉米 18,827,313 10,636,533 高粱 2,154,611 4,090,811 大豆 35,849,221 30,579,085 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录淡化了后续激进加息的可能性，打压美元下跌。
路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日