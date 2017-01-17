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货币新闻 | 2017年 1月 18日 星期三 00:37 BJT

USDA报告：1月12日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月17日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 01/12/2017    01/05/2017    01/05/2017    01/14/20
16  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       344,436       263,295       260,555       341,042
    燕麦 　        699           100           100             0
    大麦           871             0             0           490
    玉米       888,009       879,330       876,562       581,479
    高粱       174,376       192,221       192,221        89,055
    大豆   　1,409,466     1,467,653     1,457,230     1,397,253
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    16,145,920     12,890,469
    燕麦         9,998          1,100
    大麦        29,656         28,380
    玉米    18,827,313     10,636,533
    高粱     2,154,611      4,090,811
    大豆    35,849,221     30,579,085
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)
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