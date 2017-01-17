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货币新闻 | 2017年 1月 18日 星期三 01:05 BJT

表格：美国12月大豆压榨量降至1.60176亿蒲式耳－NOPA

路透芝加哥1月17日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆
压榨及加工数据如下:
    
                          2016年12月   2016年11月   2015年12月
    压榨量(1,000蒲式耳)     160,176    160,752    157,711
    豆粕出口量(短吨)     　 949,615    804,332    839,874
    豆粕产量(短吨)        3,751,238  3,766,462  3,719,204
    出粕率(磅/蒲式耳)         46.84      46.86      47.16
    豆油产量(百万磅)       1,860.69   1,855.97   1,834.03
    出油率(磅/蒲式耳)         11.62      11.55      11.63
    豆油库存(1,000磅)     1,433,947  1,338,641  1,481,085(完)   
 
    
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)
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