表格：美国12月大豆压榨量降至1.60176亿蒲式耳－NOPA

韩国金融市场：韩国央行乐观评论推升股市，美联储会议记录激励韩元
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。
路透芝加哥1月17日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2016年12月 2016年11月 2015年12月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,176 160,752 157,711 豆粕出口量(短吨) 949,615 804,332 839,874 豆粕产量(短吨) 3,751,238 3,766,462 3,719,204 出粕率(磅/蒲式耳) 46.84 46.86 47.16 豆油产量(百万磅) 1,860.69 1,855.97 1,834.03 出油率(磅/蒲式耳) 11.62 11.55 11.63 豆油库存(1,000磅) 1,433,947 1,338,641 1,481,085(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。
路透东京5月25日 - 美元周四处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选