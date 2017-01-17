金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧

* 特朗普对美元的讲话令华尔街投资者不安，美元下跌

* 英国首相特雷莎梅的退欧言论令英镑急升，重创英股

路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。

在特朗普称美元强势过度后，股市和美元下跌，黄金上涨，投资者寻求避险。英国首相特雷莎梅表示，政府会将退欧最终协议交由议会投票，带动英镑跳涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘下跌1.9%，报5,754美元，脱离稍早触及5,727美元的日内低位。

期铜在周一早盘触及12月初来最高5,930美元，但之后回落，因金融市场整体走势促使部分投资者锁定获利。

“(今日)英国首相特雷莎梅发表讲话，特朗普将在周五就任美国总统，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说，“这些政治不确定性带来一些负面人气，同时重压期铜和美元。”

不过，期铜今年迄今升幅仍达到逾4%，工业金属可能仍受到需求上升和供应收紧的支持，他说，“2017年市场将会是数年来最紧张的。”

中国需求强劲以及美国经济数据良好支撑着基本金属价格。中国海关数据周五显示，2016年中国铜进口创下495万吨的纪录高位。

LME期镍 收报10,160美元，跌0.9%，周一下挫1.8%，受印尼取消镍矿石出口禁令打压。

LME期铅 上扬1.2%，收报每吨2,295美元。期铝 收涨0.3%，报每吨1,798美元。期锡 升0.2%，收报每吨21,100美元。