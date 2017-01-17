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货币新闻 | 2017年 1月 18日 星期三 03:37 BJT

标题新闻：美国2月页岩油日产量料升4.1万桶至474.8万，因油价接近18个月高位带动油企增产－EIA

美国能源资料协会(EIA)

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